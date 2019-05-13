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Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği İLE Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı
 13 Mayıs 2019 00:25
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Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, iki adet rotasyon yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

İşte yürürlükten kaldırılan yönetmelikler:

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında görev yapan yöneticilerin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını düzenliyordu.

2- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği, yürürlükten kaldırıldı. Bu yönetmelik ise Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı nda görev yapan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Milli Park Müdürü ve Milli Park Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personelin rotasyonunu düzenliyordu.

Yürürlükten kaldırılan ilk yönetmeliğin yerine yeni bir yönetmelik konulmaması halinde, taşra yöneticilerinin rotasyon uygulamasına son verilmiş olacaktır.

İşte 13 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yer alan düzenleme:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 9/1/2015 tarihli ve 29231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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