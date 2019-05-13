Ortaöğretim kurumları sınav kılavuzunda değişiklik yapıldı
|13 Mayıs 2019 01:38
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Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
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