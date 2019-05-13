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Köyde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve depo kül oldu

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında 11 ev yanarak kül oldu.
 13 Mayıs 2019 04:47
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Köyde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve depo kül oldu

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında 11 ev yanarak kül oldu.

Yangının duyulmasının ardından Vali Mustafa Çitfçi, köye giderek incelemelerde bukundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çal köyündeki bir evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere sıçradı. İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına Çorum, Amasya, Sinop'tan itfaiyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Çitfçi: "Vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacak"

Vali Mustafa Çiftçi, "İlçemize bağlı Çal kötünde akşam saatlerinde çıkan yangında 8 ev, 1 adet ahır ve 1 adet depoda tamamen yanarak kül olmuştur. Yangının tamamen kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının başlamasıyla birlikte hasar tespit çalışmaları başlayacak. Hasar tespit çalışmalarının ardından İçişleri bakanlığı AFAD Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne başvuracağız. Vatandaşlarımızn mağduriyetinin kısa süre giderilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti kısa sürede göstereceğiz. Evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
İhlas Haber Ajansı
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