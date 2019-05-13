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Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı iftara FETÖ'cü hainlerin de davet edildiğini öğrenince programı terk etti. 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyen Fırat, "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı?" sözleriyle Kırgız yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.
 13 Mayıs 2019 07:16
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Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'da FETÖ'cü hainlerin ortak edildiği tezgahı bozdu.


Bişkek Müftülüğü tarafından iftar programına katılan Cengiz Kamil Fırat , davete FETÖ'cü hain Orhan İnanda'nın katıldığını gördü. Fırat bu durum üzerine, 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyerek, iftarı terk etti.


Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, FETÖ'cü İnandı'nın da davet edilmesine tepki göstererek iftarı terk etti.
Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya Fetö terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim" dedi.
Yeni Şafak
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