Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
|13 Mayıs 2019 07:16
|Yazdır
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'da FETÖ'cü hainlerin ortak edildiği tezgahı bozdu.
Bişkek Müftülüğü tarafından iftar programına katılan Cengiz Kamil Fırat , davete FETÖ'cü hain Orhan İnanda'nın katıldığını gördü. Fırat bu durum üzerine, 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyerek, iftarı terk etti.
Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, FETÖ'cü İnandı'nın da davet edilmesine tepki göstererek iftarı terk etti.
Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya Fetö terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fehriye Erdal için kırmızı alarm
13 Mayıs 2019 08:33
|Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada
13 Mayıs 2019 07:45
|Cumhurbaşkanı'ndan parti teşkilatına talimat
13 Mayıs 2019 07:10
|İstanbul'a yatırım yeni dönemde de artacak
13 Mayıs 2019 06:50
|Esed Rejimi TSK'nın gözlem noktasına saldırdI
13 Mayıs 2019 06:10
|Erdoğan, Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi
13 Mayıs 2019 01:22
|13 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
13 Mayıs 2019 00:05
|Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
12 Mayıs 2019 23:36
|Fahrettin Altun'dan 'imam hatipli uzman' açıklaması
12 Mayıs 2019 22:53
|Bingöl Valisi yaralı askerleri ziyaret etti
12 Mayıs 2019 22:33