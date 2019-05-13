1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ülkemiz genelinde sıcaklık 2 ila 5 derece artacak - Haritalı

Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor
 13 Mayıs 2019 06:31
Yazdır
Ülkemiz genelinde sıcaklık 2 ila 5 derece artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayolu'nda 'Hedef yolda sıfır can kaybı' çalışması
13 Mayıs 2019 05:58		 Köyde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve depo kül oldu
13 Mayıs 2019 04:47
Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
13 Mayıs 2019 01:53		 Gülüç'te 3 bin kişi Başkan Demirtaş'ın iftarında buluştu
12 Mayıs 2019 23:18
Rize'de yaralanan dağcı için ekipler seferber oldu
12 Mayıs 2019 22:18		 Antalya ve Muğla'da sahiller yabancı turistlere kaldı
12 Mayıs 2019 22:13
Kilosu 130 liraya kadar çıkıyor! Talep çok yoğun
12 Mayıs 2019 21:48		 Üniversiteli öğrencilerden şehit ailelerine ziyaret
12 Mayıs 2019 19:03
Camiye giren kedi ortalığı birbirine kattı!
12 Mayıs 2019 18:57		 Türk Milli Klavye Takımı, dünya şampiyonu oldu
12 Mayıs 2019 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:01 - Niteliksiz bürokratlar iktidar havuzunu boşaltıyor06:56 - İstanbul'a yatırım yeni dönemde de artacak06:42 - Esed Rejimi TSK'nın gözlem noktasına saldırdI06:31 - Ülkemiz genelinde sıcaklık 2 ila 5 derece artacak - Haritalı05:58 - Karayolu'nda 'Hedef yolda sıfır can kaybı' çalışması04:47 - Köyde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve depo kül oldu02:24 - MEB'den yeni yönerge02:21 - Okul çevresinde tekleme sigara satanlar tespit edilecek02:14 - Mesleki eğitimde tereddüt edilenler yazısı02:09 - Arapça öğretmenleri eğitici kursu açılacak
01:53 - Şehidin şehadet haberi ailesine verildi01:38 - Ortaöğretim kurumları sınav kılavuzunda değişiklik yapıldı01:32 - MEB'den hafızlık eğitimi alan öğrenciler hakkında açıklama01:26 - MEB'den mayıs ayı öğrenci nakil yazısı01:22 - Erdoğan, Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi01:21 - Mesleki eğitim hizmet içi eğitim planı00:25 - Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı00:06 - Adalet çalışanları, yazı işleri müdürlüğü için, görevde yükselme ilanı bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
MEB'den yeni yönerge
Adalet çalışanları, yazı işleri müdürlüğü için, görevde yükselme ilanı bekliyor
Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
Ortaöğretim kurumları sınav kılavuzunda değişiklik yapıldı
Erdoğan, Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi
MEB'den hafızlık eğitimi alan öğrenciler hakkında açıklama
Mesleki eğitim hizmet içi eğitim planı
13 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dalıp gitmek 3
hadsiz 1
w harfi 2
ekşi sözlük 2
Seni anlamaya çalışıyorum 2
güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 2
dalgın 4
Orucu da yanlış anladık 4
Pisipisi 5
Sezgisel beslenme 2
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam