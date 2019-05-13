Darbe günü Erdoğan'ı uçuş trafiği ortaya çıktı

Akıncı Üssü'nden yönetilen hain darbe girişiminin ikinci üssü olan Dalaman Meydanı'nda o gece yaşananlara ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. FETÖ'nün darbe girişiminin en önemli ve tek hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bu nedenle darbeciler, Erdoğan için 3 ayrı plan hazırladı ve bu planlar 13 Temmuz günü A-3 kağıtları üzerinden verilen brifing ile kesin hale getirildi. Birinci plan Huber Köşkü içindi.

HELİKOPTER ARIZALINCA YERİNİ TESPİT EDEMEDİLER

İkinci planı 16 Temmuz Antalya programına göre yapan darbeciler, son planı da Okluk Koyu için hazırladılar. Ancak Cumhurbaşkanının Okluk Koyu'nda tam olarak nerede olacağını bilmeyen cuntacılar kesin bir planlama yapamadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk Koyuna giderken helikopteri arızalandı ve gideceği noktaya kara yoluyla devam etti. Böylece darbeciler Cumhurbaşkanlığı helikopterinin tam olarak nereye indiğini radardan takip edemedi. Bu nedenle, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır'dan F-16'larla Dalaman'a gelen darbeci general Deniz Kartepe ile beraberindeki iki pilot keşif podlarıyla bölgenin fotoğraflarını çekti.

DALAMAN'DA AKINCI BENZERLİĞİ

Erdoğan'ın kaldığı oteli tam olarak tespit edemeyen darbecilerin, Dalaman Meydanı'nda da birtakım tedbirler aldığı ortaya çıktı. Alınan bu tedbirler, 15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yaşanan olaylar ile Dalaman Hava Meydanı'nda olan olayların benzerlik gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre, her iki meydanda da olağan dışı olarak mesai saat 13.30'da bitirildi. Akıncı Üssü'nde uygulanan 'kırmızı alarm' tedbirleri Dalaman'da da uygulandı. Darbecilerin ele geçirdiği Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi tarafından saat 23.00'da gönderilen "Katılışlar" konulu mesaj emrine kısa zaman içinde reaksiyon gösterilirken, Dalaman Meydanı'ndaki kritik personel, 'Savaş Çağırma Planı' ile göreve çağrıldı.

SAVAŞ ZAMANI AÇILAN HAREKAT MERKEZİNİ AÇTILAR

Savaş Çağırma Planı ile çağrılan personelin ise çok kısa bir zamanda savaş zamanı açılan 'Savaş Harekat Merkezi'ni faaliyete geçirdiği tespit edildi. Yapılan bu işlem, üs komutanlık olan Eskişehir Hava Harekat Merkezine bildirilmesi gerekirken burayla herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Dalaman Hava Meydanı'ndan İzmir Kaklıç Meydanı'nda askeri ulaştırma uçağı ile neden beklediği tespit edilemeyen ihraç general Hasan Hüseyin Demiraslan, Cumhurbaşkanına suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş ve darbeci general Bekir Ercan Van ile telefon temasının bulunduğu belirtildi.

VIP MİSAFİR VAR, ANKARA'YA GİDECEK!

Dalaman Hava Meydanı'ndaki hem havacıların hem denizcilerin hem de sivil apronun olduğu taraflardaki hareketliliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan için olduğunu gösteren yeni bir gelişme de ortaya çıktı. Cumhurbaşkanına suikast davasında tanık olan ancak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2018 Mart'ta FETÖ'den gözaltına alınarak tutuklanan denizci yarbay Emin Keskin'in "Bu gece VIP misafir ve general Ankara'ya gidecek, CASA uçağını hazırlayın" şeklinde emir verdiği kaydedildi. CASA uçaklarının en kıdemli Deniz Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş E.A. ise Yarbay Keskin'e uçuş yasağı olduğunu, verilen emrin yasalara aykırı olduğunu söyleyerek şahsi motoru ile meydandan ayrıldı. Bu durumdan korkan diğer bakımcı astsubaylar da CASA uçağını hazırlamadı.