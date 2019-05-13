Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada
|13 Mayıs 2019 07:45
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Türkiye Diyanet Vakfı ile Vakıf Fuarcılık tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı başlıyor. Fuar bu yıl ilk kez beş farklı noktada düzenlenecek. "Ramazan Kitapla Buluşuyor" sloganıyla yola çıkan fuar, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Almanya'da ziyaretçilerle buluşacak. Geleneksel hale gelen Sultanahmet'teki Kitap ve Kültür Fuarı 15 Mayıs'ta saat 11.00'de, bu yıl Büyük Çamlıca Camii'nde ilk kez düzenlenecek fuar ise aynı gün 16.00 itibariyle kapılarını açacak. Fuar yolculuğu 16 Mayıs'ta Ankara Kocatepe Camii'nde, 17 Mayıs'ta ise Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sürecek.
BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ
Yasin Uğraş
Vakıf Fuarcılık Genel Müdürü Yasin Uğraş'ın verdiği bilgiye göre fuarda bu yıl dini yayınların yanısıra çocuk kitapları öne çıkacak. Diyanet Vakfı'nın son 6 ayda çocuk yayıncılığında önemli kitaplara imza attığını kaydeden Uğraş, "Bu yıl çocuk edebiyatı üzerine eğilmek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitim alanında kültürel olarak biraz geri kaldık. Bu manada bu alanlara yapılacak yatırımlar geleceğimizi kurtaracak. Okuyan nesiller olduğu sürece, teknoloji müptelası olmayan gençler yetiştirdiğimiz takdirde geleceğe de sahip çıkabileceğiz. Hedefimiz daha bilinçli nesiller yetiştirmek olacak" dedi.
ALMANYA'DA İKİNCİ FUAR
Diyanet Vakfı ve DİTİB tarafından geçen yıl Almanya'daki Köln Camii'nde düzenlenen fuar ise genişletilmiş haliyle okurla buluşacak. Uğraş, "Köln Camii'ndeki fuar bu yıl da devam edecek. Gurbetçilerimiz Türkçe'ye olan özlemlerini bu kitaplarla giderdiler. Bunu da gördüğümüz için dini literatüre uygun eserleri Avrupa'daki Müslümanlarla ve soydaşlarımızla buluşturacağız" diye konuştu.
Seray Şahinler Demir
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