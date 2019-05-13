Cumhurbaşkanı'ndan parti teşkilatına talimat
|13 Mayıs 2019 07:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul İl Başkanlığında İstanbul milletvekilleri, il gençlik ve kadın kolları yönetimi, üç kademe ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı toplantıda İstanbul süreci ele alındı. Erdoğan, İstanbul'un birçok sorununu çözdüklerini belirterek "AK Parti olarak yapılan projelerle Türkiye'nin geleceğini değiştirdik. Şehirde altyapı ve üstyapı çalışmalarına yönelik her şeyi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra odak noktamız bütün seçmenlerin gönlüne girmek. Vatandaşın bir gönül kırgınlığı varsa önce onu tamir edeceğiz ve gönlünü kazanacağız" dedi.
FOTOĞRAFI İYİ ÇEKİN
Herkesin dur durak bilmeden çalışması gerektiğinin altını çizen Erdoğan "Herkes yaptığı işten emin olacak. Sürece hep birlikte dahil olacağız. Birlikte çalışacak ve kazanacağız" diye konuştu. Erdoğan, seçmenle temas kurarken vatandaşın sorununun da çok iyi dinlenmesi gerektiğini ifade ederek "Ulaşılmadık seçmen bırakılmayacak. Seçmen ne istiyor? Şikayetleri nedir? Oy vermediyse, neden vermedi? Tüm bu fotoğrafı çok iyi çekin. Asıl olarak bizim projelerimizi, neler yaptığımızı ve neler yapmak istediğimizi, İstanbul'u Türkiye'nin lokomotifi yaparak nasıl ileriye taşıyacağımızı vatandaşa iyi anlatın" talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan YSK'nın İstanbul kararının vatandaşa iyi anlatılmasını isteyerek, "Bu karar hukukun kararıdır. Bizim hakkımız yendi, oylarımız çalındı. YSK da haklılığımızı teyit etti" dedi.
DAMLA PEKER
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