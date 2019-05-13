Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaptıkları kontrolde Sevgi Önder'in öldüğünü tespit etti. Önder'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Mustafa K. ise ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatı kaybeden Sevgi Önder'in İzmir'de bulunan ailesini ziyaret ettikten sonra dün saat 13.00'e aldığı biletle Aksaray'a dönmek için yola çıktığı ve kazanın olduğu yerde otobüsten inerek yolun karşısında bulunan kız yurduna gitmek isterken kaza geçirdiği öğrenildi.