1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu

Operasyon kapsamında akşam saatlerinde intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk suya düştü. DHA'nın haberine göre; arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
 13 Mayıs 2019 08:06
Yazdır
İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Pülümür'ün Çatan köyü kırsalında meydana geldi. Bingöl'ün Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Cumartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında akşam saatlerinde intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk suya düştü. DHA'nın haberine göre; arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün naaşı, morga kaldırıldı. Bekar olan şehit Öztürk'ün cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği belirtildi.

Öztürk'ün şehadet haberi, askeri yetkililerce Tavşanlı ilçesindeki ailesine haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün firari işlerini organize eden İmamı Yunanistan'da görüntülendi
13 Mayıs 2019 08:15		 Darbe günü Erdoğan'ı uçuş trafiği ortaya çıktı
13 Mayıs 2019 07:30
'PKK'nın kararları artık Sincar'da veriliyor'
12 Mayıs 2019 19:28		 Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı
12 Mayıs 2019 18:46
Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı
12 Mayıs 2019 17:56		 Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
12 Mayıs 2019 17:22
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
12 Mayıs 2019 10:47		 'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü
12 Mayıs 2019 09:41
Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı
11 Mayıs 2019 23:36		 Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi
11 Mayıs 2019 23:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:33 - Fehriye Erdal için kırmızı alarm08:15 - FETÖ'nün firari işlerini organize eden İmamı Yunanistan'da görüntülendi08:06 - İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu08:00 - Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti07:45 - Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada07:30 - Darbe günü Erdoğan'ı uçuş trafiği ortaya çıktı07:16 - Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti07:10 - Cumhurbaşkanı'ndan parti teşkilatına talimat06:50 - İstanbul'a yatırım yeni dönemde de artacak06:31 - Ülkemiz genelinde sıcaklık 2 ila 5 derece artacak - Haritalı
06:10 - Esed Rejimi TSK'nın gözlem noktasına saldırdI05:58 - Karayolu'nda 'Hedef yolda sıfır can kaybı' çalışması04:47 - Köyde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve depo kül oldu02:24 - MEB'den yeni yönerge02:21 - Okul çevresinde tekleme sigara satanlar tespit edilecek02:14 - Mesleki eğitimde tereddüt edilenler yazısı02:09 - Arapça öğretmenleri eğitici kursu açılacak01:53 - Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
MEB'den yeni yönerge
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
Adalet çalışanları, yazı işleri müdürlüğü için, görevde yükselme ilanı bekliyor
Cumhurbaşkanı'ndan parti teşkilatına talimat
Ortaöğretim kurumları sınav kılavuzunda değişiklik yapıldı
Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
Darbe günü Erdoğan'ı uçuş trafiği ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Umut taciri 4
güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 2
ankaragücü 1
Seni anlamaya çalışıyorum 2
Pisipisi 5
Ben ol da bil 1
fener ol kampanyası 3
elinden geleni yapmak 3
ölen bir daha ölemez 2
tarhana çorbası 5
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam