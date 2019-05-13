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Yeni hakim savcıların artık yurtdışı tecrübesi olacak

Yeniden açılan Türkiye Adalet Akademisinin ilk çalışması hakimlerin yurt dışı tecrübelerini arttırmak oldu.
 13 Mayıs 2019 08:46
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Yeni hakim savcıların artık yurtdışı tecrübesi olacak

Türkiye Adalet Akademisi 15 Temmuz darbe sürecinde kapanmasının ardından 2 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden açılarak hakim ve savcıların eğitimlerini organize etmeye başladı.

Akademi yeni döneme yeniliklerle başlıyor. Özellikle mesleğe yeni başlayacak hakimlerin dünyayı tanımaları, ufuklarının gelişmesi için yurt dışında eğitim görme veya staj yapma şeklinde imkanlar araştırılıyor. Türkiye Adalet Akademisinden elde edilen bilgilere göre, yapılan araştırmalar sonucunda Erasmus uygulamasına benzer bir uygulama ile özellikle hakim ve savcılık stajyerliği sürecinde başarılı olanların Erasmus Plus programının akademisyenler için planan programa katılmalarının sağlanacağı öğrenildi.

Memurlar.Net
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