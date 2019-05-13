'PKK ve FETÖ'ye bulaşmamış iş adamlarına ihtiyaç var' diyerek 300 kişi kandırılmış
|13 Mayıs 2019 09:03
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Ülkenin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğu ve aynı zamanda terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği sürecte bazı fırsatçılar dolandırıcılık yapmak 'Milli iş adamlarına ihtiyaç var, ülkeye sıcak para girecek, ülke zor durumda' şeklinde milli duyguları istismar ederek ve kendilerini 'TBMM Kalkınma Başkanlığı adına çalışma yıyoruz', 'Siyasilerin de konudan haberi var' şeklinde gerçek dışı beyanlarla iş adamlarını dolandırdıkları ortaya çıktı.
Çete üyesi 28 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda bu çete üyeleri ağına düşürdükleri kişilere 'yüzde 10 kar payı vereceğiz' diyerek 86 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, çetenin 300 e yakın kişiyi dolandırdığı, şebekenin elde ettiği milyonlarca paranın izine hala rastlanmadığı belirtildi.
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