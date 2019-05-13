1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatına 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter katılıyor
 13 Mayıs 2019 09:16
Yazdır
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019, Anadolu'yu çevreleyen üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla başladı.


Türk Silahlı Kuvvetlerinden DENİZKURDU-2019 tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha geniş katılımıyla daha gelişmiş kriz-gerginlik, harp dönemi senaryolarına istinaden stratejik ve operatif seviyedeki Deniz Kurdu Tatbikatı'nı gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümü, gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin yüksek katılım yüzdesiyle yapılıyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.

Doğu Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile "şimşek" adı verilen yüksek süratli insansız hava ve "albatros" adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirilecek.

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı atışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapılacak.

Tatbikatın ilk bölümünde atışların yanı sıra temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltından personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirilecek.

Tatbikatı ve atış safhalarını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Gelibolu Fırkateyni'nden takip ediyor.

Tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SOLOTÜRK, İstanbul'da gösteri yaptı
12 Mayıs 2019 21:04		 O belediye 9 müdür kadrosunu iptal etti
12 Mayıs 2019 19:33
AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi
12 Mayıs 2019 18:21		 Tekirdağ'da bedelli askerler yemin etti
12 Mayıs 2019 18:06
TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti
12 Mayıs 2019 17:06		 Polis adayları, fiziki yeterlilik parkurunda ter döküyor
12 Mayıs 2019 16:32
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
12 Mayıs 2019 15:10		 Haydarpaşa'da 1700 yıllık tarih ortaya çıkarıldı
11 Mayıs 2019 23:51
Nesli tehlikede olan 4 kuş türü için özel çalışma
11 Mayıs 2019 22:22		 Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyat
11 Mayıs 2019 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yücel Akdemir yeniden seçildi10:10 - Antalya'da erkenci kirazın hasadı başladı10:06 - Gram altın 249 lira seviyelerinde10:06 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:05 - Destek eğitim odasında kimler görev alır, kimler alamaz?10:04 - 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu10:02 - İftarını açarken dili boğazına kaçtı, sağlık ekipleri kurtardı10:00 - Polisi gören trafik magandası: Buna da makas atayım mı?09:53 - AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı09:49 - Teravih namazına giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
09:33 - Dolar yeniden 6 TL'nin üzerinde09:33 - Bakan Pakdemirli'den Japonya'da 'tarımda teknoloji kullanımı' mesajı09:28 - 4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz09:26 - İşkence iftirasını atan gazeteciden Cezaevi Müdürü'ne tehdit09:19 - Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı09:18 - Kara yollarında durum09:16 - Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı09:15 - Bakan Akar ve komutanlar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
MEB'den yeni yönerge
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
Cumhurbaşkanı'ndan parti teşkilatına talimat
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
Darbe günü Erdoğan'ın uçuş trafiği ortaya çıktı
Yeni hakim savcıların artık yurtdışı tecrübesi olacak
Adalet çalışanları, yazı işleri müdürlüğü için, görevde yükselme ilanı bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her şey çok kötü olacak 1
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 1
erkan zengin 2
heval 2
çuvaldız 1
Orucu da yanlış anladık 4
ekşi sözlük arak timi 3
bilgisayar işletmeni 1
Umut taciri 4
dalgın 4
SON İLANLAR
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam