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4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz

Türkiye Komünist Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve bağımsız aday Aysel Tekerek'ten sonra 30 bin civarında oy almış olan DSP adayı Muammer Aydın da, CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine seçimlerden çekildiğini belirtmişti. Sol görüşleriyle bilinen adayların İmamoğlu lehine çekildiği bir dönemde, Necmettin Erbakan'ın mirasına sahip çıktığını belirten Saadet Partisi'nin hala konumunu belirlememiş olması, muhafazakar camiada tepki topluyor.
 13 Mayıs 2019 09:28
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4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz

Saadet Partisi dün gerçekleştirdiği toplantıda İmamoğlu lehine çekilip çekilmeme konusunu görüştü.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası AK Parti ve CHP adaylarının dışındaki adayların bu oy farkına rağmen nasıl bir seçim çalışması yürüteceği merak ediliyordu.

Bazı partilerin adayları çekilme kararı aldı. Çekilme kararı alan partiler Ekrem İmamoğlu lehine desteğini de açıkladı.

DSP ADAYI İSTİFA ETTİ

Çekilenler arasında Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Muammer Aydın, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Zehra Güner Karaoğlu, Emekçi Hareket Partisi'nin (EHP) desteğiyle bağımsız aday olarak yarışan Özge Akman ve bağımsız aday Aysel Tekerek yer aldı.

Böylece 45 bin 259 seçmenin desteğini alan 4 aday İmamoğlu lehine yarıştan çekilmiş oldu.

SAADET PARTİSİ TOPLANDI

Bu açıklamaların ardından şimdi gözler Saadet Partisi'nde. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar 103 bin oy almıştı.

Saadet Partisi adayını çekip çekmeme konusunda kararsız kaldı. Dün Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İlçe Başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan çıkan sonuç kamuoyuna açıklanacak.

4 sol görüşlü adayın CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine çekildiği bir dönemde, Necmettin Erbakan'ın mirasına sahip çıktığını belirten Saadet Partisi'nin hala konumunu belirlememiş olması, muhafazakar camiada tepki topluyor.

Memurlar.Net
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