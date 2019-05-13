4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
|13 Mayıs 2019 09:28
|Yazdır
Saadet Partisi dün gerçekleştirdiği toplantıda İmamoğlu lehine çekilip çekilmeme konusunu görüştü.
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası AK Parti ve CHP adaylarının dışındaki adayların bu oy farkına rağmen nasıl bir seçim çalışması yürüteceği merak ediliyordu.
Bazı partilerin adayları çekilme kararı aldı. Çekilme kararı alan partiler Ekrem İmamoğlu lehine desteğini de açıkladı.
DSP ADAYI İSTİFA ETTİ
Çekilenler arasında Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Muammer Aydın, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Zehra Güner Karaoğlu, Emekçi Hareket Partisi'nin (EHP) desteğiyle bağımsız aday olarak yarışan Özge Akman ve bağımsız aday Aysel Tekerek yer aldı.
Böylece 45 bin 259 seçmenin desteğini alan 4 aday İmamoğlu lehine yarıştan çekilmiş oldu.
SAADET PARTİSİ TOPLANDI
Bu açıklamaların ardından şimdi gözler Saadet Partisi'nde. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar 103 bin oy almıştı.
Saadet Partisi adayını çekip çekmeme konusunda kararsız kaldı. Dün Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İlçe Başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan çıkan sonuç kamuoyuna açıklanacak.
4 sol görüşlü adayın CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine çekildiği bir dönemde, Necmettin Erbakan'ın mirasına sahip çıktığını belirten Saadet Partisi'nin hala konumunu belirlememiş olması, muhafazakar camiada tepki topluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Akar ve komutanlar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptı
13 Mayıs 2019 09:15
|Fehriye Erdal için kırmızı alarm
13 Mayıs 2019 08:33
|Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada
13 Mayıs 2019 07:45
|Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
13 Mayıs 2019 07:16
|Cumhurbaşkanı'ndan parti teşkilatına talimat
13 Mayıs 2019 07:10
|İstanbul'a yatırım yeni dönemde de artacak
13 Mayıs 2019 06:50
|Esed Rejimi TSK'nın gözlem noktasına saldırdI
13 Mayıs 2019 06:10
|13 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
13 Mayıs 2019 00:05
|Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
12 Mayıs 2019 23:36
|Fahrettin Altun'dan 'imam hatipli uzman' açıklaması
12 Mayıs 2019 22:53