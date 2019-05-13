Dolar yeniden 6 TL'nin üzerinde
Dolar kuru, Bild'in Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçeceği iddiasıyla gerilediği 5.96 seviyesinden 13 Mayıs haftasına başlasa da haberin yalanlanması sonrasında hafif yükselişe geçerek 6.02 TL'de. Euro ise 6.70'lerden 6.78'e çıktı. Brent petrol fiyatı da tekrar 70 doların üzerinde. Piyasalarda bu hafta veri akışı az. İş ve dış haber akışı takip ediliyor
|13 Mayıs 2019 09:33
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Dolar kuru çok hareketli bir haftanın ardından 6.25 TL'ye kadar yükseldikten sonra, 5.96 seviyesinden yeni haftaya başlıyor. Geçen hafta yoğun bir veri akışı olmamasına rağmen haber akışının güçlü olması dolar/TL cephesinde iki yönlü dalgalanmaya neden olmuştu.
13 Mayıs haftasına dolar 5.96, euro 6.70 ve sterlin 7.76 ile başladı ancak yukarı yönlü hareketle dolar 6.02, euro ise 6.77 üzerinde. Brent petrol ise yeniden 70 doları aştı
Piyasalarda bu hafta cari denge, yıllık sanayi üretimi, enflasyon beklenti anketleri ve euro bölgesinden gelecek enflasyon dışında veri akışı bulunmuyor.
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,0230
|6,0240
|Avro
|6,7700
|6,7710
|Sterlin
|7,8150
|7,8540
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9700
|6,0400
|Avro
|6,7000
|6,7800
|Sterlin
|7,7230
|7,8970
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