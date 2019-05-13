Polisi gören trafik magandası: Buna da makas atayım mı?
|13 Mayıs 2019 10:00
|Yazdır
İstanbul'da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi. E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında güpegündüz "makas" attı.
Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. TEM Otoyolu Etiler mevkisinde de makas atan maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda adeta terör estirdi.
"BUNA DA MAKAS ATAYIM MI"
Başka bir görüntüde emniyet şeridinden gittiği görülen magandanın, önünde seyreden polis otosuna rağmen makas atmaya devam etti. Polis otosunu görünce, "buna da makas atayım mı?" diyen magandanın pes dedirtti. Dehşetin boyutunu kendi kaydeden maganda o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.
Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı
13 Mayıs 2019 09:53
|'PKK ve FETÖ'ye bulaşmamış iş adamlarına ihtiyaç var' diyerek 300 kişi kandırılmış
13 Mayıs 2019 09:03
|Yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
13 Mayıs 2019 08:00
|Kocaeli'de kumar operasyonu: 15 kişi gözaltında
12 Mayıs 2019 22:58
|Manisa'da feci kaza: 1'i eski muhtar, 2 ölü
12 Mayıs 2019 21:42
|Ardahan'da taş ocağında patlama: 4 yaralı
12 Mayıs 2019 21:37
|Baraj gölüne traktörle giren 3 çocuk boğuldu
12 Mayıs 2019 21:07
|Kaynatılırken taşan süt çocuğu hastanelik etti
12 Mayıs 2019 20:53
|13 yaşındaki çocuk, çalışan otomobili alıp kaçtı
12 Mayıs 2019 20:48
|AA muhabiri Nişancı'nın ayakkabısı bulundu
12 Mayıs 2019 20:43