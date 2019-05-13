12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu
Ödemeler dengesi martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu.
|13 Mayıs 2019 10:04
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