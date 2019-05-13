Gram altın 249 lira seviyelerinde
|13 Mayıs 2019 10:06
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249 lira seviyesinde dengelendi.
Geçen hafta dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, cuma günü kurda görülen düşüşe paralel yüzde 3,18 değer kaybederek haftayı 247,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 249 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.662 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 düşüşle 1.283,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta nükleer füze denemesi yapan Kuzey Kore ve ABD ile ticaret müzakerelerinden sonuç alamayan Çin'den gelebilecek açıklamaların bu hafta altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
Yurt içinde, mart ayı cari işlemler dengesi ile altın ithalatı verilerinin takip edileceğini ifade eden Memiş, "Yurt içi piyasalarda, altının gram fiyatı geçen hafta direnç seviyelerinin üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. Altın fiyatlarındaki yükselişin devamı için altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının 257 lira seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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