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Borsa, haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 95,25 puan ve yüzde 0,11 artışla 88.628,65 seviyesine çıktı
 13 Mayıs 2019 10:06
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Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,11 değer kazancıyla 88.628,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 95,25 puan ve yüzde 0,11 artışla 88.628,65 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile ticaret oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, hafta boyunca etkili olan satış baskısı hafiflese de günü yüzde 0,17 azalışla tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 5,76 değer kaybederek 88.533,40 puandan kapandı.

Analistler, ABD ile Çin arasında cuma günü devam eden ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması ve ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararının yürürlüğe girmesinin ardından Çin'den gelecek açıklamaların beklendiğini kaydetti. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yürürlüğe giren gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin açıklamasında, "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının dünya borsaları için negatif olduğunu belirten analistler, buna karşın geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve ticaret endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" duruşunu sürdüreceği beklentilerinin arttığını söyledi.

Analistler, Fed'in 2019 sonuna kadar faiz indirimine gidebileceği beklentilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyebileceğini ifade ederek, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin güçlü destek konumunda olduğunu belirten analistler, 92.500 ve 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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