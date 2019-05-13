Teravih namazına giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Adana'da camiye giderken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|13 Mayıs 2019 09:49
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Alınan bilgiye göre, dün akşam Tolga Kaan T. idaresindeki 01 ACG 787 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Dündar'a (60) çarptı.
Ağır yaralanan Dündar, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Dündar'ın teravih namazı için camiye gittiği öğrenildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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