2 Türk öğretmene, yurtdışından büyük ödül

Öğretmenler, öğrencilerin yaşamlarında hayati bir rol oynar ve çoğu zaman bunu bilmeden bile bir fark yaratırlar.

Dedicated Teachers Awards (Mesleğe Adanmış Öğretmen), öğrencilerin öğretmenlerini aday gösterebilecekleri ve hak ettiği teşekkürleri söyleyebilecekleri, Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından düzenlenen küresel bir yarışmadır. Bu, öğretmenlerin her gün ortaya koydukları özverili çalışmalara duyulan saygıyı göstermek ve onlara teşekkür etmek için dünya çapındaki öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya gelme fırsatıdır.

Bu yarışmada 2019 yılında ülkemizden iki tane öğretmeni ilk 50'ye girmiştir.

75 ülkeden 4000'den fazla öğretmenin aday gösterildiği bu yarışmada son 50 'ye girme başarısını gösteren öğretmenlerimiz; Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Selçuk Yusuf ARSLAN (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) ve ODTÜ GV Danışmanlığında Özel Manisa Ülkem Orta Okulundan Volkan İNER'dir. (İngilizce Öğretmeni).

Öğretmenler, haklarında, öğrencileri tarafından yazılan başarı hikayelerinin değerlendirme jürisinin de dikkatini çekmiş nedeniyle mesleğe adanmış öğretmen ödülü almaya hak kazanmışlardır.

Cambridge Üniversitesi Yayınları, dünya genelinde seçtiği 50 öğretmenin hikayesini kitaplaştırma çalışmalarına devam etmektedir.

