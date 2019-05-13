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Cinsiyetsiz emojiler artık kullanımda

Google, Android Q sürümünde yer alacak yeni emojileri tanıttı. Bugüne kadar emojilerde kadın ve erkeklere yer verdiği için eleştirilen Google, yeni sürümde cinsiyetleri anlaşılmayan yeni emojiler kullanacak
 13 Mayıs 2019 10:45
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Cinsiyetsiz emojiler artık kullanımda

Google, Android Q versiyonuyla birlikte Emoji 12.0 güncellemesini de kullanıcılarına sunuyor.

Güncellemeyle birlikte 230 yeni emoji vitrine çıkarken, ayrımcılık eleştirilerine karşı yeni eklenen emojiler dikkat çekiyor.

CİNSİYETSİZ EMOJİLER

Yeni emojiler arasında 'cinsiyetsiz emoji' olarak tanımlanan, cinsiyetin anlaşılmadığı yeni ifadeler de yer alıyor.

TOPLAM 53 ADET

Google, kullanıcıların bugüne kadar yaptığı 'cinsiyetçi emoji' suçlamalarını dikkate alarak toplam 53 'cinsiyetsiz' emojiyi kullanıma sundu.

Google'ın el ele tutuşan emojilerde de yenilikler var.

Artık kullanıcılar farklı cinsiyetlerin ve cilt tonlarının yer aldığı kombinasyonlar da kullanabilecek.

NTV
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