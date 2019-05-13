'LPG'li araçlara kapalı otopark yasağı kalksın'

Yakıt fiyatlarındaki artış ve Avrupa'da başlayan yasaklar nedeniyle dizel araçlara olan ilginin azalması, LPG'li araçlara ilgiyi artırdı.

"Kapalı otopark yasağının kalkması ve verilecek bir takım teşviklerle daha çevresi olan LPG'li araç kullanımı yüzde 50 aratabilir" açıklamasını Dünya gazetesinden Aysel Yücel'e yapan BRC Türkiye Distribütörü Kadir Örücü, LPG'li araçların potansiyelinin arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dizel birçok ülkede yasaklanıyor. Çevreci yakıtlar teşvik ediliyor. Dizelde kullanım maliyetleri de giderek artıyor. Dizele olan talebin azalması ve benzin fiyatlarındaki artışla LPG'ye talep artıyor. Bu nedenle benzinli araç alıp bunu LPG'ye çevirmek daha ekonomik. Bunu yapan bir kullanıcı en fazla 12 ay içerisinde ödediği rakamı amorti edebiliyor.

Bugünkü fiyatlarla bu araçlar yüzde 40 yakıt ekonımisi sunuyor. Elektrikli araçların daha uzun yıllar yaygınlaşması pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla şu an için en ideal alternatif çözümün LPG'li araçlar olduğuna inanıyoruz."

"KAPALI OTOPARK YASAĞI KALKSIN"

Türkiye'de sektöre yeterli teşviğin verilmediğini belirten ve bunun sağlanması duurmunda LPG kullanımında yüzde 50 artış olabileceğine vurgu yapan Örücü, şöyle devam etti:

"Avrupa'da LPG kullanımına yönelik çok sayıda teşvik var. Bizim de sektör olarak devletten beklentimiz kapalı otopark yasağını kalkması. Motorlu Taşıtar Vergisi'nde (MTV) en fazla yüzde 50 indirim yapılması, köprülerden ve otoyollardan ücretsiz geçiş sağlanması. LPG'li araçlarda teknoloji çok fazla gelişti. Tüm gvenlik sorunları ortadan kalktı. Bu destekler verilirse LPG'li araç kullanımında yaklaşık yüzde 50 artış sağlanır."