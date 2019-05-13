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TESK'ten 'afetle mücadele kongresi'ne destek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Afet ve afete dirençlilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulmalı"- "Kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar, afete karşı bilgi ve donanım sahibi olmalı"
 13 Mayıs 2019 10:53
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TESK'ten 'afetle mücadele kongresi'ne destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, afet ve afete dirençlilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, "Kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar, afete karşı bilgi ve donanım sahibi olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 26-28 Haziran'da Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde "Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" düzenleneceğini bildirdi.

Yaşanan bir afette hem mağdur hem de yardıma ilk koşan taraf olarak esnaf ve sanatkarı temsilen söz konusu kongreye katılacaklarını vurgulayan Palandöken, konfederasyonun kongreye elinden gelen her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.

Palandöken, afet ve dirençlilik konusunda toplumun her kademesinde farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sel, deprem, don gibi birçok afetin yaşandığı, yaşanabileceği bir coğrafi konumda. Bu durum başta tarım, hayvancılık olmak üzere, sosyal ve ekonomik tüm alanlarıyla hayatımızı etkiliyor. Afetle başa çıkmak, ona karşı bilinçli ve dirençli olmak, afetlerin yaşanmasından daha önemli bir konu. Kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar, afete karşı bilgi ve donanım sahibi olmalı."

Şubat ve mayısta katılım sağladıkları Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'ne hazırlık toplantılarında TESK ve alt teşkilatlarının üstlenebileceği roller ve yürütebileceği çalışmalara ilişkin görüşlerini aktardıklarını belirten Palandöken, gelecek ay yapılacak kongrenin birincil hedefinin de toplumda farkındalığın artırılması olacağını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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