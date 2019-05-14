1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir

Cumhurbaşkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde kamu kurumlarına ilave kadro izni verilmezse Temmuz Ayı KPSS yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro yer alacak !
 14 Mayıs 2019 00:01
Yazdır
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir

Bildiğiniz gibi, 01 Kasım 2018 tarihli haberimizde; 09 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla geçtiğimiz yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte yürürlüğe giren; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri gereğince her yıl merkezi bütçe kanununda yer almak kaydıyla TBMM'den geçen kamuya personel atama izni sayısını belirleme yetkisinin doğrudan Cumhurbaşkanına verildiğini izah etmiştik.

Bu bağlamda, 04 Şubat 2019 tarih ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı için serbest memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayıları belirlendi. Söz konusu kararla, 1 sayılı listede yer alan kamu idarelerinin (yüksek yargı kuruluşları, bakanlıklar ve ilgili/bağlı kuruluşlar) serbest memur kadrolarına 416, 127 devlet üniversitesine ise 635 olmak üzere toplamda 1051 kadronun dağıtımı yapıldı.

Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2019 yılı KPSS takvimi belirlenerek 09 Şubat 2019 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre ilk KPSS yerleştirmeleri için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerleştirme taleplerinin en geç 24 Mayıs 2019 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Bakanlıklarda dahil olmak üzere, kurumlara ilk aşamada çok az sayıda verilen (en az 2, en fazla 10) atama izinleri genelde yıl içerisinde kurumlar arası naklen atama için ayrılmakta veya Şubat ayından sonra bugüne kadar gelen sürede acil personel ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Bu nedenle, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca serbest memur kadroları için Cumhurbaşkanlığı tarafından ilave atama izinleri kamu kurumlarına 24 Mayıs 2019 tarihinden önce dağıtılmaması halinde, ÖSYM tarafından yapılacak ilk yerleştirme döneminde çok az sayıda kadro tercih kılavuzunda yer alacaktır.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından kurumların yıllık memur ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmeleri ve düzgün bir planlama yapabilmeleri açısından ikinci atama izni dağıtımının önümüzdeki günlerde yapılması büyük önem arz etmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Arnavutköy Belediyesi, 5 aydır, adayları bekletiyor
10 Mayıs 2019 14:41		 2 bin 300 aday, Ali Yerlikaya'dan atamaların yapılmasını talep ediyor
10 Mayıs 2019 11:00
MSB, 165 memur alımında başvuru sonuçlarını açıkladı
09 Mayıs 2019 15:36		 İSG sınav giriş yerleri açıklandı
08 Mayıs 2019 14:04
2019 KPSS'ye girenlerin 2018 puanları etkilenir mi?
08 Mayıs 2019 10:03		 İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çalışacak tercüman aranıyor
07 Mayıs 2019 16:14
MEB, milli sporcular arasından 86 sözleşmeli öğretmen alacak
07 Mayıs 2019 16:01		 ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
07 Mayıs 2019 13:52
MBSTS cevap kağıtları erişime açıldı
07 Mayıs 2019 13:42		 2019 KPSS puanıyla, B grubu alıma başvuru yapılabilecek mi?
07 Mayıs 2019 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:01 - Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki00:03 - 14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - 2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir23:52 - Soğanın kilogramı 9 liradan 1 liraya düştü23:47 - Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti23:42 - KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi23:37 - Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı23:32 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı23:27 - Ordulu çilek üreticileri talebe yetişemiyor23:22 - Türk bilim insanları dünyaya örnek oldu
23:17 - 'Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor'23:12 - O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı!23:07 - Dev hasılat! 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı23:02 - FETÖ'den gözaltı kararı çıkarılan 52 eski polis yakalandı22:57 - Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış22:53 - 'Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu'22:47 - Ordulu şehidin paylaşımı yürekleri sızlattı22:42 - Samsun'da 1919 metre Türk bayrağı ile şehir turu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 5
ölen bir daha ölemez 2
kendi kendine konuşmak 4
Pembe 1
tarhana çorbası 3
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 3
Mushaf 2
lost çok bozdu 1
hdp'nin içinde çok iyi niyetli siyasetçiler var 1
İtimat etmek 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam