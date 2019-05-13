'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
|13 Mayıs 2019 11:08
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili "Erdoğan, Ramazan'dan sonra Davutoğlu'yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal veriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK), Cumartesi günü de İstanbul'da geniş katılımlı bir toplantıda İstanbul seçimleri masaya yatırdığını ifade eden Selvi, burada konuşulanları aktardı.
Selvi, Erdoğan'ın şunları söylediğini belirtti:
"Abdullah Gül için 'Kurucumuz değildi. Zaten Cumhurbaşkanlığından sonra da partimize üye olmadı' diyor. Davutoğlu için 'eski başbakan' ifadesini kullanmakla yetiniyor. Ama Ramazan'dan sonra Davutoğlu'yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal veriyor."
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