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Gazeteci Demirağ'a saldırı şüphelisi 6 kişi serbest
Ankara'da, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'a evinin önünde saldırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi, serbest bırakıldı.
|13 Mayıs 2019 11:26
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Olay, 2 gün önce Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana geldi. Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Yavuz Selim Demirağ, Türkiyem TV'de sunduğu programın ardından evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Olayda yaralanan Demirdağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altında alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi olayı gerçekleştirenlerin 6 kişi olduğu tespit edildi. Şüpheliler A.A., N.İ., F.Ç., A.D., O.Ç. ve E.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Demirdağ'ın tedavisinin GATA'da sürdüğü öğrenildi.
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