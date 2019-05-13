Hain saldırıyı planlayan terörist kıskıvrak yakalandı
|13 Mayıs 2019 11:45
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım 2016 tarihinde Yüreğir'e bağlı Başak Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP'li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip Çukurova Caddesi'ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp korsan gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu göstericiler, ara sokaklara kaçtı.
Karanlık bir sokaktan açılan ve sonradan 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek'in kullandığı ortaya çıkan silahtan çıkan 2 mermi, gösteriye müdahale eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yeli'nin vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Yeli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit düştü. Olayla ilgili olarak da Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.
Tam 3 yıl süren yargılamanın ardından 1 Mart 2019'da görülen karar duruşmasında Sedat Şimşek çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın bir diğer organizatörü Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten adam öldürme' suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, diğer 14 sanık da beraat etti.
Söz konusu olayda polisi pusuya çeken grubu yöneten ve kanlı saldırının planlayıcılarından biri olan ve polis tarafından her yerde aranan Faruk Dursun'un firarı ise 3 yıl sürdü. 23 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve hakkında 'tutuklama kararı' bulunan Dursun, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'özel ekip' tarafından 3 ay süren çalışmaların ardından saklandığı yerde yakalandı.
Sarıçam'a bağlı Suluca Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan ve olay anında polise molotofkokteyli attığı da tespit edilen Dursun, cezaevine konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Huzur' operasyonu bilgisi FETÖ'cülere önceden aktarılmış
13 Mayıs 2019 13:03
|FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu tutuklandı
13 Mayıs 2019 12:43
|Danıştay eski üyesine FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis
13 Mayıs 2019 12:31
|Cihaner'i tutuklatan eski savcının tutukluluğu devam edecek
13 Mayıs 2019 12:16
|Şırnak'ta güvenlik korucularına saldırı: 3 yaralı
13 Mayıs 2019 11:42
|Terör örgütü çöküşünü durdurmak için gençlere yönelmiş
13 Mayıs 2019 11:34
|İşkence iftirasını atan gazeteciden Cezaevi Müdürü'ne tehdit
13 Mayıs 2019 09:26
|Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı
13 Mayıs 2019 09:19
|FETÖ'nün firari işlerini organize eden İmamı Yunanistan'da görüntülendi
13 Mayıs 2019 08:15
|İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
13 Mayıs 2019 08:06