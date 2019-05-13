Belediye personeli intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı
|13 Mayıs 2019 11:59
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kadını boğulmaktan kurtardı.Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın 1 Mart Vapur iskelesinde intihar girişiminde bulunan bir kadın kendini suya attı.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar, kadını kurtarmak için iskeleye koştu.Deniz ulaşım hizmeti veren vapurlarda görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli Hakan Sonay, su üzerinde hareketsiz duran kadını kurtarmak için denize atladı.Sonay, kendilerine atılan duba yardımıyla kadını iskeleye çıkardı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra bir hastaneye kaldırıldı.Kurtarılan kadının psikoloji sorunlarının olduğu öğrenildi.Öte yandan, intihar girişiminde bulunan kadının kurtarılma anı olay yerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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