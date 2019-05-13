1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkiye'de kalp daha erken yoruluyor'

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Kılıçaslan:- "Kalp yetersizliği bulunan hastaların 5 yılda yüzde 50'si kaybedilmektedir. İlerlemiş kalp yetersizliğinde bir yıllık yaşam beklentisi yüzde 50'dir. Avrupa ve Amerika'da kalp yetersizliği yaş ortalaması 70'e kadar çıkarken ülkemizde ortalama 62'ye kadar iniyor. Diğer bir deyişle Türkiye'de kalp daha erken yoruluyor"
 13 Mayıs 2019 12:01
Yazdır
'Türkiye'de kalp daha erken yoruluyor'

Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Kılıçaslan, kalp yetersizliği bulunan hastaların 5 yılda yüzde 50'sinin kaybedildiğini belirterek "İlerlemiş kalp yetersizliğinde bir yıllık yaşam beklentisi yüzde 50'dir. Avrupa ve Amerika'da kalp yetersizliği yaş ortalaması 70'e kadar çıkarken ülkemizde ortalama 62'ye kadar iniyor. Diğer bir deyişle Türkiye'de kalp daha erken yoruluyor." dedi.

Kılıçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl mayıs ayının ikinci haftasında birçok ülkede "Kalp Yetersizliği Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Kalp yetmezliğinin kalbin, vücudun oksijen ihtiyacını sağlayacak miktarda kan gönderememesi sonucu ortaya çıktığını kaydeden Kılıçaslan, "Kalp yetersizliğinin temel iki belirtisi, vücutta sıvı birikmesine bağlı şişmeler ve nefes darlığıdır. Sıvı birikmesi, vücutta doku ve organlarda meydana gelebilmektedir. Akciğerlerde su toplandığında, özellikle sırtüstü yatıldığında daha belirgin hale gelen nefes darlığı ortaya çıkmaktadır." dedi.

Kılıçaslan, Türkiye'de 1,5-2 milyondan fazla kişiye kalp yetmezliği teşhisinin konulduğunu, önümüzdeki 10 yıl içinde bu sayının toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.

- Erken teşhis ve düzenli tedavi

Kalp yetersizliğinde genel olarak erken teşhis ve düzenli tedavinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Kalp yetersizliği bulunan hastaların 5 yılda yüzde 50'si kaybedilmektedir. İlerlemiş kalp yetersizliğindebir yıllık yaşam beklentisi yüzde 50'dir. Avrupa ve Amerika'da kalp yetersizliği yaş ortalaması 70'e kadar çıkarken ülkemizde ortalama 62'ye kadar iniyor. Diğer bir deyişle Türkiye'de kalp daha erken yoruluyor."

Kalp yetersizliğinin tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, şöyle devam etti:

"Erken evrede tanısı konulmuş olan hastalığın ilerlemesinin engellenebilme şansı yüksektir. Fakat tanısı çok geç konulmuş kalp yetersizliğinde kalbe verdiği zarar durumuna göre tedavide başarı oranları azalmaktadır. Kalp yetersizliği olgularının yüzde 50'sini 60 yaşın üstündeki bireyler oluşturuyor. Genel olarak toplumda görülme oranı yüzde 3 iken, bu oran 70 yaş sonrası yüzde 10 ve 80 yaş sonrası yüzde 15-20'ye çıkıyor."

Kılıçaslan, hipertansiyon, obezite, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalığı nedeniyle toplumda kalp yetersizliği gelişimi açısından yüksek risk olduğuna işaret etti.

Kalp yetmezliğinde erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Kılıçaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşam boyu devam eden kronik bir hastalıktır. Sigara ve alkol kullanımı kesinlikle bırakılmalı, aşırı kilo varsa dengeli beslenme ile kilo verilmeli ve sıvı alımı vücuttaki ödemden dolayı kısıtlanmalıdır. Hastaların hafif tempoda, yorulmayacak şekilde egzersiz yapması önemlidir. Kalp yetersizliği gelişimini engellemek, gelişmişse ilerlemesini yavaşlatmak ve ileri olgularda yaşam süresini uzatıp yaşam kalitesini yükseltmek toplumun kalp yetersizliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi ile mümkün olabilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eczacılardan 'danışmanlık ücreti' talebi
13 Mayıs 2019 11:34		 İftarını açarken dili boğazına kaçtı, sağlık ekipleri kurtardı
13 Mayıs 2019 10:02
Çağın hastalığı fibromiyaljiye dikkat!
12 Mayıs 2019 19:38		 Doğanın gücü ile tedavi
12 Mayıs 2019 18:26
İngiliz ve Fransızlar saç ekimine geliyor
12 Mayıs 2019 09:54		 Yaz aylarında artan sıtma riskine dikkat!
11 Mayıs 2019 23:46
Damarlardaki pıhtı herkesin ortak problemi
11 Mayıs 2019 19:33		 Arıcılar rotalarını arı zehrine çevirecek
11 Mayıs 2019 17:59
Hemşirelerden atama talebi
11 Mayıs 2019 11:28		 Hastaların beyaz meleği: Hemşireler
11 Mayıs 2019 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - Borsa, günün ilk yarısında 1,36 değer kaybetti13:11 - Ramazan'da dengeli beslenmenin sırrı: süt, peynir ve yoğurt13:09 - Bir inşaatın 25 metre derinliğindeki temelinden ilginç görüntüler13:06 - Mağdur kadınlar için polis merkezinde 'Güven Odası'13:03 - 'Huzur' operasyonu bilgisi FETÖ'cülere önceden aktarılmış12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu tutuklandı12:31 - Danıştay eski üyesine FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis12:29 - Reyhanlı saldırısının planlayıcısına verilen ceza belli oldu12:23 - Tapu'dan aile malları ortaklığına yönelik genelge
12:18 - Dolar'ın düşüşü kısa sürdü: 6,08 TL12:18 - Cari açık, 2009 sonundan bu yana en düşük seviyesinde12:16 - Cihaner'i tutuklatan eski savcının tutukluluğu devam edecek12:11 - Sağlık çalışanlarının döner sermaye talebi mecliste12:09 - Öğretmenin Karadeniz usulü teknesi görenleri şaşırtıyor12:06 - DSİ teknisyeni suyun altında elektrik üretti12:01 - 'Türkiye'de kalp daha erken yoruluyor'11:59 - Belediye personeli intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
MEB'den yeni yönerge
'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Merkez Bankası elindeki dövizi sıfırladı
İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şeker prens ve tuz kral 2
fenerbahçe iz bırakanlar forması 1
elinden geleni yapmak 5
kadınların salata yapamaması 1
asdjkljasdjs 3
fenerbahçe'nin alenen kümede bırakılması 2
Seni anlamaya çalışıyorum 2
bilgisayar işletmeni 1
Orucu da yanlış anladık 4
istanbul 2
SON İLANLAR
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam