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Sağlık çalışanlarının döner sermaye talebi mecliste

Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, döner sermaye ek ödemelerinin yetersiz kaldığını belirterek, özellikle hekim dışı sağlık çalışanlarının taleplerini gündeme getirdi
 13 Mayıs 2019 12:11
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Sağlık çalışanlarının döner sermaye talebi mecliste

Milletvekili Taşdoğan, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, 2013 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılması ile ilgili yönetmelikle sağlık personellerinin bir nebze nefes aldığını kaydetti.

Hekim dışı sağlık personellerine verilen döner sermayenin yetersiz olduğunu belirten Taşdoğan, "14 Şubat 2013 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamındaki sağlık personeline yapılan döner sermaye ek ödemesiyle sağlık personellerimize bir nebze iyileştirme yapılmış olup ancak gelinen süreçte, sağlık personellerimize yapılan döner sermaye ek ödemesi yetersiz kalmıştır. Son dönemde hekim dışı personel döner sermayeden yok denecek kadar az miktarda almakta veya hiç ödeme alamamaktadır. Hekim dışı sağlık çalışanların, özellikli birimler dışında kalan personelin sabit dışı aldığı döner sermayeleri zamanla yok denecek duruma düşmüş ve bu durum hekim dışı çalışan personellerin çalışma şevkini kırmış ve çalışma barışını bozmuştur. Hayata geçirilecek yeni bir döner sermaye yönetmeliğine ihtiyaç vardır. Çalışanları mutlu edecek, onların beklentilerini karşılayacak ve personeller arasındaki ayrımcılığa son verecek düzenlemeler içermelidir" diye konuştu.


MHP'li Taşdoğan, sağlık çalışanlarının döner sermaye talebini meclise taşıdı
İhlas Haber Ajansı
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