Dolar'ın düşüşü kısa sürdü: 6,08 TL
Hafta sonu 5,96 TL'ye kadar düşen hafta başı yeniden yükselişe geçti. Saat 12:30 itibariyle 6,11 TL 'yi bulan dolar gün içinde yükselişi devam ediyor.
|13 Mayıs 2019 12:18
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,0850
|6,0860
|Avro
|6,8390
|6,8400
|Sterlin
|7,8920
|7,9310
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0400
|6,1100
|Avro
|6,7800
|6,8600
|Sterlin
|7,8010
|7,9880
Dolar saat 12:30 itibariyle 6,11 TL 'yi buldu.
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