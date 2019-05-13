Tapu'dan aile malları ortaklığına yönelik genelge
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 5403 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aile Malları Ortaklığına yönelik bir Genelge yayımladı
|13 Mayıs 2019 12:23
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 5403 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aile Malları Ortaklığına yönelik bir Genelge yayımladı.
Genelge için tıklayınız.
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