Reyhanlı saldırısının planlayıcısına verilen ceza belli oldu
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'e verilen ceza belli oldu
|13 Mayıs 2019 12:29
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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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