Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.684,00 lira oldu
|13 Mayıs 2019 12:50
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.684,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|251,70
|251,90
|252,30
|252,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.659,00
|1.680,00
|1.663,00
|1.684,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|229,60
|233,60
|230,00
|234,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.621,00
|1.641,00
|1.625,00
|1.645,00
|Yarım Ziynet
|811,00
|821,00
|813,00
|823,00
|Çeyrek Ziynet
|405,00
|410,00
|406,00
|411,00
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