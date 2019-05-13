1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Huzur' operasyonu bilgisi FETÖ'cülere önceden aktarılmış

Diyarbakır'da FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan "Hamza" kod adlı H.D. hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 13 Mayıs 2019 13:03
Yazdır
'Huzur' operasyonu bilgisi FETÖ'cülere önceden aktarılmış

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalanan ve hakkında dava açılan sanık "Hamza" kod adlı H.D, polisin gerçekleştirdiği "huzur" operasyonları bilgisinin kendilerine önceden geldiğini ve yakalanmamak için tedbir aldıklarını anlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ bünyesinde yaklaşık 21 yıl boyunca eğitim danışmanlığı yapan, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan tutuksuz şüpheli H.D. hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

H.D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanması ve örgüt üyeleri hakkında bilgi verdi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

H.D, iddianameye yansıyan ifadesinde, 2013'te geldiği Diyarbakır'da örgüte ait 70 öğrenci evinin olduğunu, 15 Temmuz'dan sonra bu sayının 40'a indiğini şu an ise tahmini 5 öğrenci evi, 2-3 de "gaybubet evi" bulunduğunu iddia etti.

- "Gizlenmemiz için mesajlar geliyordu"

H.D, polisin yaptığı "huzur" operasyonları bilgisinin kendilerine önceden geldiğini ve yakalanmamak için tedbir aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir program üzerinden genellikle gizlenmemiz için mesajlar geliyordu. Bir güvenlik birimine yakalandığımız zaman önlem olarak kullandığımız program telefonu fabrika ayarlarına geri getiriyordu. Program bilgi arşivleme amaçlı da kullanılıyordu. Bu program sayesinde telefonlarında bulunan tüm bilgileri kaydedip saklayabiliyorduk. Programın içinde 11-12 şu an isimlerini hatırlamadığım, örgüt içinde yer alan kişilerin kimlik numarası yer alıyordu. Ayrıca program içerisinde yapmış oldukları örgüt toplantılarının notları da bulunuyordu. Önlem olarak il dışına seyahate gidileceği zaman telefon flaşa kopyalanıyor, varılan yerde flaştaki bilgileri tekrar telefona yükleniyordu. Genelde 'mahrem yapı' bu tekniği kullanıyordu."

İddianamede, H.D'nin 21 yılı aşkın süre ülkenin tamamında ve yurt dışında örgüt içerisinde, yıllara göre görev ve sorumluluğu artacak şekilde olmak üzere 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar faaliyet yürüttüğü bildirildi.

15 Temmuz'dan sonra başlayan FETÖ soruşturmaları kapsamında H.D'nin "firari" duruma geçtiği, faaliyetlerini, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı örgüt evinde yaptığı belirtilen iddianamede, bölge imamlarından Diyarbakır ile ilgili örgütsel talimatları alarak uyguladığı kaydedildi.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık örgüt üyelerini yakalanmamak ve faaliyetlerinin devam etmesi adına 'gaybubet' evlerine yerleştirmiştir. Gizli haberleşme programları ile iletişim sağlamak ve yakalanmamak için tedbir almıştır. Diyarbakır'da görev yaptığı dönemde örgüt evleri kendisine bağlı olmuş, bu evlerin ihtiyaçlarından bizzat sorumlu olmuştur. Şüphelinin örgütsel eylem ve faaliyetleri 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanma amacıyla verdiği ifadeleriyle de örtüşmüş, örgüt yöneticisi olarak faaliyet yürüttüğüne kanaat getirilmiştir. Yakalanmamak için başkasına ait kimlik bilgilerinin yer aldığı sürücü belgesini düzenleyip taşıyarak, 'resmi evrakta sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilmiştir."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuksuz sanık H.D. hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 17 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu tutuklandı
13 Mayıs 2019 12:43		 Danıştay eski üyesine FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis
13 Mayıs 2019 12:31
Cihaner'i tutuklatan eski savcının tutukluluğu devam edecek
13 Mayıs 2019 12:16		 Hain saldırıyı planlayan terörist kıskıvrak yakalandı
13 Mayıs 2019 11:45
Şırnak'ta güvenlik korucularına saldırı: 3 yaralı
13 Mayıs 2019 11:42		 Terör örgütü çöküşünü durdurmak için gençlere yönelmiş
13 Mayıs 2019 11:34
İşkence iftirasını atan gazeteciden Cezaevi Müdürü'ne tehdit
13 Mayıs 2019 09:26		 Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı
13 Mayıs 2019 09:19
FETÖ'nün firari işlerini organize eden İmamı Yunanistan'da görüntülendi
13 Mayıs 2019 08:15		 İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
13 Mayıs 2019 08:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - Borsa, günün ilk yarısında 1,36 değer kaybetti13:11 - Ramazan'da dengeli beslenmenin sırrı: süt, peynir ve yoğurt13:09 - Bir inşaatın 25 metre derinliğindeki temelinden ilginç görüntüler13:06 - Mağdur kadınlar için polis merkezinde 'Güven Odası'13:03 - 'Huzur' operasyonu bilgisi FETÖ'cülere önceden aktarılmış12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu tutuklandı12:31 - Danıştay eski üyesine FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis12:29 - Reyhanlı saldırısının planlayıcısına verilen ceza belli oldu12:23 - Tapu'dan aile malları ortaklığına yönelik genelge
12:18 - Dolar'ın düşüşü kısa sürdü: 6,08 TL12:18 - Cari açık, 2009 sonundan bu yana en düşük seviyesinde12:16 - Cihaner'i tutuklatan eski savcının tutukluluğu devam edecek12:11 - Sağlık çalışanlarının döner sermaye talebi mecliste12:09 - Öğretmenin Karadeniz usulü teknesi görenleri şaşırtıyor12:06 - DSİ teknisyeni suyun altında elektrik üretti12:01 - 'Türkiye'de kalp daha erken yoruluyor'11:59 - Belediye personeli intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
MEB'den yeni yönerge
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Merkez Bankası elindeki dövizi sıfırladı
İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sude 3
Su savaşları 2
Seni anlamaya çalışıyorum 2
Milli sporumuz 2
Umut taciri 4
Mushaf 2
önümüzden kara kedi geçmesi 1
Dayan kalbim 2
acun medya 2
galatasaray'ın alenen şampiyon yapılması 1
SON İLANLAR
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam