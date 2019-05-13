Mağdur kadınlar için polis merkezinde 'Güven Odası'
|13 Mayıs 2019 13:06
|Yazdır
Tokat İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Güven Odası" projesi kapsamında mağdur kadınların ifadesi polis merkezlerinde oluşturulan, ev ortamını aratmayan odalarda kadın polis memurları tarafından alınacak.
Vali Ozan Balcı ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gaziosman Paşa Polis Merkezi'nde hazırlanan Güven Odası'nın açılışını gerçekleştirdi.
Odada incelemelerde bulunan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaş odaklı kamu hizmeti vermek istediklerini belirtti.
Vatandaş odaklı hizmetlerde kadın ve çocukların öncelikli olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Onların ve psikolojilerinin korunması, daha iyi ortamlarda kamu hizmetinin verilmesi öncelikli amacımız. Bu kapsamda Emniyet Müdürümüz böyle güzel bir oda dizayn etti. Çeşitli sebeplerle karakollarda işi olan vatandaşlarımız oluyor. Kadınlarımız ve çocukları için ev ortamında bir oda hazırlandı. Bu, insanımıza özellikle kadınımıza ve çocuğumuza verdiğimiz değerin bir ifadesidir." dedi.
Balcı, kadınların ve çocukların suçun mağduru veya faili olmamalarını amaçladıklarını dile getirerek, "Ama hayatın içinde birçok olay oluyor. Bazen mağdur olabilirler. Buraya geldiklerinde bu odalarda bir nebze de olsa psikolojilerini korumak, yaşamlarını kolaylaştırmak, özellikle küçük çocukların korunması için ev ortamı güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da kadın ve çocuklar için sıcak ve konforlu bir oda hazırlamak istediklerini vurguladı.
Şiddet gören ve psikolojileri bozuk kadınları, hazırlanan odada rahat ettirmeyi amaçladıklarını belirten Topaloğlu, şunları söyledi:
"Burada bilgisayarları, televizyonları ve klimaları var. Çocuklar için oyun köşesi bulunuyor. Bayanların ifadesini, eğitilen kadın polislerimiz alacak. Bunun için 40 kadar polisimiz eğitim aldı. Onları görmüş oldukları psikolojik rahatsızlıktan bir nevi kurtarmaya çalışıyoruz. Daha sonra savcının vereceği talimata göre hareket edeceğiz."
Topaloğlu, İçişleri Bakanlığınca bir süre önce hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması Projesi'ne ilişkin de bilgi verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ramazan'da dengeli beslenmenin sırrı: süt, peynir ve yoğurt
13 Mayıs 2019 13:11
|Bir inşaatın 25 metre derinliğindeki temelinden ilginç görüntüler
13 Mayıs 2019 13:09
|DSİ teknisyeni suyun altında elektrik üretti
13 Mayıs 2019 12:06
|Yeni hakim savcıların artık yurtdışı tecrübesi olacak
13 Mayıs 2019 08:46
|Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
13 Mayıs 2019 06:31
|Karayolu'nda 'Hedef yolda sıfır can kaybı' çalışması
13 Mayıs 2019 05:58
|Köyde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve depo kül oldu
13 Mayıs 2019 04:47
|Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
13 Mayıs 2019 01:53
|Gülüç'te 3 bin kişi Başkan Demirtaş'ın iftarında buluştu
12 Mayıs 2019 23:18
|Rize'de yaralanan dağcı için ekipler seferber oldu
12 Mayıs 2019 22:18