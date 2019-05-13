Borsa, günün ilk yarısında 1,36 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 azalışla 87.327,31 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.206,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 6,45 spor oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazan döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 87.000 puana kadar geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını, bu durumun dünya borsalarında düşüşlere neden olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde ise 85.500 puanın destek, 92.500'ün ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.