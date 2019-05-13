1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Özel: İstanbul'da oylar nerede çalındı, kim çaldı, hırsız kim?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İstanbul'da oylar çalındı diyene sorarlar, ne çalındı, nerede çalındı, kim çaldı, hırsız kim? Bunları söylemeden 'oyumuz çalındı' demek, yalandan mağduriyet yaratmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Kendilerini dürüstlüğe davet ediyoruz. Çalınan bir tek şey vardır, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasıdır
 13 Mayıs 2019 13:17
Yazdır
CHP'li Özel: İstanbul'da oylar nerede çalındı, kim çaldı, hırsız kim?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İstanbul'da oylar çalındı diyene sorarlar, ne çalındı, nerede çalındı, kim çaldı, hırsız kim? Bunları söylemeden 'oyumuz çalındı' demek, yalandan mağduriyet yaratmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Kendilerini dürüstlüğe davet ediyoruz. Çalınan bir tek şey vardır, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasıdır." dedi.

Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 5'inci yılı nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Faciayla ilgili ölüme sebebiyet verenlerin, 301'er kez müebbet hapis cezası alması beklenen davada, madenin sahibi Can Gürkan'a 15, diğer sorumlulara 20'şer yıllık cezalar verildiğini ifade eden Özel, 5 yıl dolmadan Gürkan'ın serbest bırakıldığını hatırlattı.

Soma'daki madenci yakınlarının davanın geldiği bu noktaya gözyaşlarıyla karşılık verdiğini dile getiren Özel, 2014'teki Soma faciasının ardından bir Soma faciasının daha yaşandığını, 2015'te 67, 2016'da 73, 2017'de 93, 2018'de 66 olmak üzere toplam 299 madencinin daha öldüğünü kaydetti.

Özel, TBMM Soma Komisyonu tarafından oluşturulan, madencilikle ilgili çözüm önerilerinin bulunduğu rapora Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da bakmadığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Madencileri şu anda devlet, kanunlar değil, Allah koruyor, bir de annelerinin, çocuklarının, eşlerinin evden onları uğurlarkenki duaları koruyor. Bir Soma daha olur mu? İnşallah olmaz ama emin olun 4-5 yıl sonra bir daha böyle bir kürsüye çıktığımda, böyle gidersek, bir Soma daha oldu diyeceğim, 300 madenci daha ölecek. Her sene Türkiye'de iş kazalarında bin 500-2 bin kişi ölüyor. Yani her sene madenlerde değil ama bütün Türkiye'de 5 Soma oluyor. 5 senede bir de Türkiye'de bir Soma daha oluyor."

- "Kayda değer değerlendirmeler yapmıyor son süreçte"

Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ile ilgili 'avukatlarıyla görüşebilir' ifadesini kullandı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Özel, "Bahçeli, ciddiyetini kaybetmiş, söylem olarak da partimizin liderine, adayına, üyelerine en ağır hakaretleri söyleyen birisi olarak, eski en ağır hakaret ettiklerine yani dün tükürdüğü yüzü bugün öpen, dün hakaret ettiğine bugün iltifat eden birisi olarak kayda değer değerlendirmeler yapmıyor son süreçte. O yüzden, kendisinin bu değerlendirmesini değerlendirmeye değer bulmuyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım gibi seçim propagandasını 'oylar çalındı' üzerine kuruyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise Özel, şu karşılığı verdi:

"Oylar çalındı diyen birisinin, nerede, kim tarafından, nasıl çalındı, bunu söylemesi lazım. Hele hele devleti elinde bulunduran yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı ve onun düne kadar Meclis Başkanı, şimdi İstanbul adayı olan partinin ikinci ismi konumundaki birisiyse, bunu söylemesi lazım. Bunlar 31 Mart'a kadar bize 'terörist' dediler, İstanbullu sandıkta cevabı verdi. Bize Osmanlı tokadı atacaklardı, demokrasi tokadını yediler, yere serildiler. Şimdi 31 Mart'a kadar milletin komşusuna, evladına, çoluğuna, çocuğuna 'terörist' diyenler anlaşılıyor ki 23 Haziran'a kadar da 'hırsız' diyecekler. Denemesi bedava, bir tokat daha geliyor seçmenden 23 Haziran'da."

Yüksek Seçim Kurulunun iptal kararında "oy çalındı" yazmadığına dikkati çeken Özel, "İstanbul'da oylar çalındı diyene sorarlar, ne çalındı, nerede çalındı, kim çaldı, hırsız kim? Bunları söylemeden 'oyumuz çalındı' demek, yalandan mağduriyet yaratmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Kendilerini dürüstlüğe davet ediyoruz. Çalınan bir tek şey vardır, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasıdır. Çalınan bir tek şey vardır, İstanbullunun ulaşıma ucuz ulaşma, yüzde 40 ucuza su kullanma, belediye hizmetlerinden ucuza yararlanma hakkıdır." diye konuştu.

- "Türkiye için iyi bir şey"

"İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenen vatandaşa, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Daha güzel olacak' karşılığını verdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Özel, "Pozitif dil kullananlar, biz, hepimiz, hep beraber bu pozitif kampanya, sonunda Türkiye'nin en negatif dil kullanan, en negatif kampanya yapan, iftira ve hakaretle yol almaya çalışın kişisini de yola getirdi. O da pozitif bir dil kullanacaksa eğer bu Türkiye için iyi bir şeydir hiç şüphesiz." diye yanıtladı.

"Erdoğan'a Erdoğan gibi cevap vermek gerekirse, hani bu slogan FETÖ'cülerindi? O zaman Erdoğan 'ben daha FETÖ'cüyüm' diyor." ifadesini kullanan Özel, kendilerinin "her şey çok güzel olacak" sözünü Cem Yılmaz'ın bir filminden ve İmamoğlu'na seslenen bir gençten duyduklarını dile getirdi.

Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılara 'dalkavukluk yapmayın' dedi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusunu yanıtlarken de "Erdoğan'a destek açıkladıklarında, onunla türkü söylediklerinde, onun sloganını söylediklerinde dalkavuk olunmuyor ama seçtikleri belediye başkanına sahip çıktıklarında sanatçılar dalkavuk oluyor. Sanatçı düşün insanıdır, fikir insanıdır, sanatçı özgür insandır. Fikrini açıklamakta özgürdür." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Reyhanlı saldırısının planlayıcısına verilen ceza belli oldu
13 Mayıs 2019 12:29		 'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
13 Mayıs 2019 11:08
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
13 Mayıs 2019 09:28		 Bakan Akar ve komutanlar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptı
13 Mayıs 2019 09:15
Fehriye Erdal için kırmızı alarm
13 Mayıs 2019 08:33		 Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada
13 Mayıs 2019 07:45
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
13 Mayıs 2019 07:16		 Cumhurbaşkanı'ndan parti teşkilatına talimat
13 Mayıs 2019 07:10
İstanbul'a yatırım yeni dönemde de artacak
13 Mayıs 2019 06:50		 Esed Rejimi TSK'nın gözlem noktasına saldırdI
13 Mayıs 2019 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:48 - Osmaniye'de FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı14:43 - Genç kıza çarparak dehşeti yaşatan sürücü tutuklandı14:39 - İnsan DNA'sının müziği notalara döküldü14:33 - 'Çok kardeşli çocuklar daha başarılı'14:30 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama14:24 - FETÖ'nün 'para kasası' Naksan Holding davası İstinafta14:20 - Aranan 12 kişiden ikisi tutuklandı14:12 - 'Tohumculukta hiçbir ülkeye bağımlı değiliz'14:07 - Yaya geçidinden bando ekibi geçti14:03 - FETÖ'nün asker yapılanmasında 12 kişiye adli kontrol
14:02 - Amasya Üniversitesi GYS sözlü sınavında adayların tamamına 100 tam puan verdi!13:57 - JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi13:53 - Büyük Ramazan indirimini kaçırma13:53 - Bıçakla yaralama sanığı profesöre hapis cezası13:49 - 'Tembel Manana' 1 yaşında13:42 - 'Bayram tatili turizme ciddi bir hareket getirecek'13:38 - Öldürülen 'Mavi' kategorideki terörist, 3 asker ve 1 sivili şehit etmiş13:33 - Giresun'dan 50 milyon dolarlık fındık ihracatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
MEB'den yeni yönerge
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Merkez Bankası elindeki dövizi sıfırladı
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı
İntikal esnasında suya düşen uzman çavuş şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ben ol da bil 1
salak 1
hasan şaş 1
bang bang 2
anneler günü 9
Milli sporumuz 2
kadınların salata yapamaması 1
azer bülbül 1
liverpool 2
pepee 1
SON İLANLAR
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam