Cinayet zanlıları camide minberin altında yakalandılar
|13 Mayıs 2019 13:20
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ocak 2016 günü Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde kız kaçırma olayından dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan olayda A.K. isimli şahsın ateşli silahla hayatını kaybettiği ve olayı gerçekleştiren şüpheli/şüphelilerin ise maktulün oğlu ile kaçan C.K.'nın babası A.K. ve ağabeyleri S.K. ile Y.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Bunun üzerine Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince oluşturulan özel ekipler tarafından "kasten öldürme" olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; şüphelilerin olayın olduğu sokak veya mahallede ikamet edebileceği değerlendirilerek ilk olarak mahallede ikamet edenlerin bilgisine başvuruldu.
YOLCU MİNİBÜSÜYLE OPERASYONA GİTTİLER
Yapılan mahalle ve sokak çalışmaları sonrası şüphelilerin Gürpınar ilçesi Yedisalkım Mahallesi Dikenli Sokak'ta ikamet ettikleri keşif sonucu tespit edildi. Bunun üzerine 10 Mayıs 2019 günü Yedisalkım Mahallesi'ne yolcu minibüsüyle giden polis ekipleri, S.K.'yı Dikenli Sokak'ta, A.K. ve Y.K.'yı ise cuma namazı nedeniyle bulundukları cami içerisinde minberin altına saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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