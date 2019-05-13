HDP ilçe başkanına terör örgütü propagandasından hapis istemi
|13 Mayıs 2019 13:23
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Adana'da sosyal medyadan terör örgütü BÖG/DKP propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Kozan İlçe Başkanı M.K.K. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen şüpheli M.K.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü BÖG/DKP'yi, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli M.K.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Şüphelinin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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