Adana'da polisi şehit eden firari hükümlü yakalandı
|13 Mayıs 2019 13:29
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Adana'da yaklaşık üç yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden polisin şehit edilmesiyle ilgili aranan firari hükümlü özel ekip tarafından yakalandı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince iki ay önce görülen duruşmada, hakkında 23 yıl üç ay hüküm verilen ve firari olan Faruk Dursun'un yakalanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince özel ekip oluşturuldu.
Ekip, yaptığı çalışmayla firari hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekip, Dursun'u yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen Dursun, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından 30 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Mart 2019'da görülen 6'sı tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Sedat Şimşek'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, Zeki Binici'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl, 14 sanığın 6 ay ila 25 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 14 sanığın da beraatine karar verilmişti. Mahkeme ayrıca haklarında hüküm verilen sanıklar, Osman Işıklı, Faruk Dursun ve Emrah Tarhan için tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, tutuklu sanıkların da mevcut halinin devamına karar vermişti.
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