Minik öğrenci İstiklal Marşı'nı okurken heyecandan hıçkırıklara boğuldu
|13 Mayıs 2019 13:30
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Verilen ilk mezunlar onuruna okul bünyesinde yıl sonu şenlikleri düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması sonrası okul müdürü Murat Çomaklı günün anlamına uygun konuşmalarını yaptı.
Konuşma sonrası Ana sınıfı öğretmeni, Elif Yerlikaya'nın hazırladığı ve öğrencilerin seslendirdiği İstiklal Marşı sunumu sahne aldı.
Minik öğrencilerin seslendirdikleri İstiklal Marşı şiir dinletisi izleyicilerden alkış alırken, Esmira Asel Akgün isimli öğrenci İstiklal marşını seslendirirken gözyaşlarına boğuldu.
Sınıf Öğretmeni Elif Yerlikaya'nın yardımı ile okumasını tamamlayan Esmira ağlayarak sırasına geri döndü.
Şiir dinletisi sonrası önce naz yapan sonra taklalar atan minik öğrenci ise koynundan Türk bayrağını çıkartarak Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'a hediye etti.
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