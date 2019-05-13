Yaya geçidinden bando ekibi geçti

İçişleri Bakanlığı'nın, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı proje kapsamında öğrencilerle yaya geçitleri kullanımına ilişkin farkındalık etkinliği yapıldı. Gaziosmanpaşa Bulvarında düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" pankartı açılarak koridordan oluşturuldu.

Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla ilk önce belediye bando ekibi yaya geçidini kullandı. Daha sonra ise ellerinde balon ve "Yaya Öncelikli Trafik" kapsamında hazırlanan afiş ve pankartları taşıyan öğrenciler yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu. Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'de öğrencilerle birlikte yaya geçidinin kullanarak yolun karşısına geçti.

Bir süreliğine trafiğin durduğu etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Balcı, öncelik yayanın, öncelik hayatın sloganı ile trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Trafik kurallarına dikkat çekmek ve uyulmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Vali Balcı, "Tokat olarak bir duyarlılık meydana getirmek, duyarlılık sağlamak için okullarımızla, halkımızla beraber 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' projesine destek vermek amacıyla bir araya geldik. Güzel bir etkinlik oldu. Hatta bando ekibi bile geçti. Bando bile geçebilir, yaya öncelikli. Tokattı hemşehrilerime şunu ifade etmek isterim; trafik kurallarına uymamız lazım. Yayaların öncelik hakkı var. Özellikle yaya geçitlerinde, yaya adım attığı anda araçların durması lazım. Çocuklara da şunu söylüyoruz. Ağızlarında kırmızı düdükleri ile anneleri ve babaları araba kullanırken kuralları ihlal ettiklerinde kırmızı düdükleri ile onlara 'dur' diyorlar. Kurallara uyuyorlar. Bütün temennimiz, herkesin trafik kurallarına uyduğu, birbirine saygı duyduğu, trafik kurallarının harfiyen uygulandığı herkesin ağız tadıyla hem yayalarımızın, hem de sürücülerimizin yaşamlarını devam ettirdiği bir Tokat istiyoruz" dedi.