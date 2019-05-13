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Aranan 12 kişiden ikisi tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik operasyon sonrasında 12 kişi yakalandı
|13 Mayıs 2019 14:20
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Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında 12 kişi yakalandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 12 kişiden 10'u emniyetteki işlemlerinden ardından serbest bırakılırken kişi hürriyetiden yoksun kılma suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.Ç. ve resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında arama kararı bulunan H.Ç. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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