FETÖ'nün 'para kasası' Naksan Holding davası İstinafta

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" Naksan Holding'e yönelik, eski yönetim kurulu başkanı Cahit ile oğlu Taner Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşma savcısı ile sanık avukatlarının itirazını inceledi.

Ceza dairesi, yerel mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçe ve uygulamaya ve dosya içeriğine göre, kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydetti.

Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğunu belirten daire, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğuna hükmetti.

Kararda bir isabetsizliğin görülmediği anlaşıldığından istinaf başvurularının reddine hükmeden daire, tutuklu sanıklar Taner ve kardeşi Emre Nakıboğlu ile Murat Zar ve Cihan Dağcı'nın tutukluluğunun devamına ilişkin gerekçe ile tutuklulukta geçirilen süreyi göz önünde bulundurularak, tahliye taleplerinin reddine karar verdi.

Daire, "ev hapsinde" bulunan Cahit Nakıboğlu'nun da bu durumunun devamına hükmetti.

Böylelikle 5 yılın altında ceza alan sanıklar Ferhan Nakıboğlu ile Arif Çiftçi'nin cezası da kesinleşmiş oldu.

- 9 sanık cezalandırılmıştı

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 Kasım'da görülen karar duruşmasında, Taner Nakıboğlu'na "terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kardeşi Emre Nakıboğlu'na 11 yıl 3 ay, babaları Cahit Nakıboğlu ile Murat Zar ve Cihan Dağcı'ya 8 yıl 9'ar ay, Cahit Nakıboğlu'nun eşi Ferhan Nakıboğlu'na "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Emre Özkaya ile Mesut Çeven'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Arif Çiftçi'ye ise "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, ceza alan sanıkların holdinge bağlı 42 şirketteki paylarının da müsaderesine hükmetmişti.

Aynı davadaki sanıklar Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu'nun kardeşi Mehmet Hilmi Nakıboğlu firari oldukları için dosyaları ayrılmıştı.

- Firarilerin lüks yaşamını AA görüntülemişti

Öte yandan, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu'nun Amerika'daki lüks yaşamları, 28 Temmuz 2018'de AA tarafından görüntülenmişti.

FETÖ'nün geçmişten beri en güçlü destekçisi, Gaziantep'te sanayicilik yapan Nakıboğlu ailesinden Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca 2014 yılında Amerika'ya kaçmıştı.

Yurt dışına firar etmeden önce baba oğul, Naksan Holding bünyesinde birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da üyeliği görevleri yürütüyordu.

- FETÖ'ye yüklü miktarda kaynak aktarmışlar

Türkiye'deki yargılama sürecinde Nakıboğlu ailesi üyeleri tarafından Naksan Holding üzerinden gayri resmi hesaplardan FETÖ'ye yüklü miktarda kaynak aktarıldığı belirlenmişti.

Firari baba oğulun, Silikon Vadisi'nde girişimcilere farklı büyüklük ve tipte lüks ofis ve toplantı mekanları kiralama işi yapan "Innoworld" isimli şirketi yönettiği ortaya çıkmıştı.

Firari Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu'nun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçırabildikleri paralarla Amerika'ya gelen ve yatırım imkanı arayan FETÖ mensuplarına da danışmanlık yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları belirtiliyor.