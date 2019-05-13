1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç kıza çarparak dehşeti yaşatan sürücü tutuklandı

Şişli'de yolun karşısına geçen genç kıza sert bir şekilde çarpan ardından da kendisini durduran polis memurunun üzerine aracını sürerek kaçmaya çalışan sürücü, kasten adam yaralama suçundan tutuklandı
 13 Mayıs 2019 14:43
Yazdır
Genç kıza çarparak dehşeti yaşatan sürücü tutuklandı

Şişli'de Cuma günü arkadaşlarıyla yolun karşısına geçen genç kıza sert bir şekilde çarpan ardından da kendisini durduran polis memurunun üzerine aracını sürerek kaçan sürücü, sivil trafik polisi tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

Aracına el konulan idari para cezası kesilen sürücü S.H. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.H. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kazada ağır şekilde yaralanan genç kızın ise tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ederken feci kaza ve sürücünün aracını polisin üzerine sürme anları kameralara yansımıştı.

Feci kaza anı ve sürücünün kaçması kameralara yansımıştı

Kameralara yansıyan görüntülerde, genç kız arkadaşlarıyla yolun karşısına geçerken cipin çarptığı görülüyordu. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan genç kız yere düşerek ağır şekilde yaralanırken sürücü ise ilk etapta durarak beklemişti. Görüntüde genç kız ambulansa taşınırken, cipine binen sürücü aracını kendisini durdurmak isteyen polisin üzerine sürerek kaçtığı görülüyordu.


Şişli'de genç kıza çarparak dehşeti yaşatan sürücü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kargoda bekletilen ruhsatsız 20 pompalı tüfek ele geçirildi
13 Mayıs 2019 15:49		 Turistlerin hırsızlık tezgahını Polis bozdu
13 Mayıs 2019 15:42
Çiftlikbank mağdurları: Paraları takır takır verince inandık
13 Mayıs 2019 15:41		 Kargo şirketinden uyuşturucu teslim almaya geldi tutuklandı
13 Mayıs 2019 15:32
Trafik kazasında şehit olan polisin cenazesi defnedildi
13 Mayıs 2019 15:11		 Otomobil, kamyonete çarptı: 2 bekçi yaralandı
13 Mayıs 2019 15:08
Aranan 12 kişiden ikisi tutuklandı
13 Mayıs 2019 14:20		 Bıçakla yaralama sanığı profesöre hapis cezası
13 Mayıs 2019 13:53
Cinayet zanlıları camide minberin altında yakalandılar
13 Mayıs 2019 13:20		 Belediye personeli intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı
13 Mayıs 2019 11:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:19 - Sabiha Gökçen, dünyanın 29. en iyi havalimanı seçildi16:15 - CHP'li Öztrak: Biz, er meydanından kaçmayız16:15 - Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında sanığa uyarı16:13 - YSK, CHP ve İyi Parti'nin itirazlarını reddetti16:10 - İlaç alım protokolünde mutabakata varıldı16:07 - ODTÜ mezunu kariyerini bıraktı! Şimdi talebe yetişemiyor15:54 - Cari açığın azalması15:49 - Kargoda bekletilen ruhsatsız 20 pompalı tüfek ele geçirildi15:47 - Mobil hizmetler için yeni azami ücret tarifesi belirlendi15:42 - Turistlerin hırsızlık tezgahını Polis bozdu
15:41 - Çiftlikbank mağdurları: Paraları takır takır verince inandık15:39 - CHP'nin seçim kampanyasını yürütecek 5 isim belli oldu15:32 - Kargo şirketinden uyuşturucu teslim almaya geldi tutuklandı15:25 - İftar sofrasına yıldırım düştü: 4 yaralı15:24 - Kurtalan'da ÖSYM standartlarında deneme sınavı15:18 - Ankara'da, sosyal denge tazminatı herkese eşit dağıtılacak15:15 - FETÖ'nün 'askeri öğrenci mahrem abisi'ne hapis cezası15:11 - Trafik kazasında şehit olan polisin cenazesi defnedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Büyükelçi FETÖ'ye tepki göstererek iftarı terk etti
'Davutoğlu, Ak Parti'den ihraç edilebilir'
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
MEB'den yeni yönerge
4 sol görüşlü aday CHP lehine çekildi, SP hala belirsiz
İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Amasya Üniversitesi GYS sözlü sınavında adayların tamamına 100 tam puan verdi!
Merkez Bankası elindeki dövizi sıfırladı
MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
Sağlık çalışanlarının döner sermaye talebi mecliste
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
x,y,z 6
ekşi sözlük arak timi 3
istifçilik 1
Orucu da yanlış anladık 4
Seni anlamaya çalışıyorum 2
sabahattin ali 1
dolar arttıkça sevabım artar mı 2
ölen bir daha ölemez 2
fenerbahçe iz bırakanlar forması 1
Dayan kalbim 2
SON İLANLAR
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam