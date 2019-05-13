Üç telli ustası, Bakan Ziya Selçuk'a cura çaldı
|13 Mayıs 2019 15:03
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Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi müzik öğretmeni ve üç telli bağlama sanatçısı Emre Dayıoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u bakanlıkta ziyaret etti. Ziyarette Dayıoğlu, Bakan Selçuk'a bağlama çaldı.
Bakana davet
Bakanın davetlisi olarak Ankara'ya geldiğini ifade eden Dayıoğlu, çocuklar ve gençlerin halk müziğine ilgisini artırmak için birlikte yapılabilecek işleri, köy köy dolaşarak gerçekleştirdiği müzik kayıtlarını konuştuklarını belirtti. Dayıoğlu davet ve misafirperverliği için Bakan Selçuk'a teşekkür etti. Ziyaret sonunda Dayıoğlu, müziğe özellikle bağlamaya olan ilgisini bildiği Bakan Selçuk'u Kalkan Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'ne davet etti.
8 yıldır köy köy dolaşıyor
Türkiye'yi köy köy gezerek yerel müzikleri kaydetmek, sanatçılardan halk müziğinin özünü doğru bir şekilde öğrenip bu müziği de tüm dünyaya tanıtmak isteyen Dayıoğlu, geçtiğimiz Nisan ayında twitterdan yaptığı çağrıda, "Okuldan artan zamanlarımda, Anadolu'da köy köy gezerek halk müzikleri kaydeden sıradan bir müzik öğretmeniyim. Kayıtlarımı tüm dünya tanısın istiyorum" demişti.
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