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Ankara'da, sosyal denge tazminatı herkese eşit dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurlara sosyal denge tazminatının herkese eşit şekilde verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
 13 Mayıs 2019 15:18
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Ankara'da, sosyal denge tazminatı herkese eşit dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bugünkü oturumunda, belediye memurlarına sosyal denge hakkının eşit bir şekilde ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıya başkanlık yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyelerinin ramazan ayını tebrik etti, Gençlerbirliği'ni de yeniden Süper Lig'e çıkmasından dolayı kutlayarak oturumu başlattı.

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, memurlara destek amacıyla hazırlanan "Sosyal Denge Tazminatı"nın, AK Parti Grubu'nun verdiği önergeyle "herkese eşit olarak" verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

- Personel atamaları

Yasa gereği, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ataması yapılan personelin isim ve unvanları konusunda Büyükşehir Belediye Meclisi bilgilendirildi. Yapılan personel atamaları şöyle:

"Sağlık Bakanlığında tıbbi teknolog olarak görev yapan Yüksel Aslan, Gençlik ve Spor Bakanlığında araştırma planlama ve koordinasyon uzmanı olarak görev yapan Yunis Dümen ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde iç denetçi olarak görevli Ulaş Altun daire başkanı kadrolarına,
Sağlık Bakanlığında tıbbi teknolog olarak görev yapan Şenol Şentürk Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı olarak,
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığında Müşavir olarak görev yapan Erol Gündüz Fen İşleri Daire Başkanı kadrosuna,
Emniyet Genel Müdürlüğünde 3'üncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmakta iken istifa eden Eyup Turpcuoğlu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak,
Mersin Büyükşehir Belediyesinde Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürü olarak görev yapan Mustafa Ünsal şube müdürü kadrosuna,
Mersin Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Kemal Çokakoğlu Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna atandı."

- Önergeler okundu

Meclis üyelerinin verdiği önergeler, yapılan oylamalarla ilgili komisyonlara sevk edildi.

AK Parti'li meclis üyeleri, ilk toplantıda "Belediyeye bağlı şirketlerin ve kuruluşların genel kurulda temsili yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi"ne ilişkin verdiği önergeyi bu oturumda da Yavaş'a gündeme alması için sundu. Önergeyi ilk toplantıda gündeme almadan veto ettiğini anımsatan Yavaş, önergeyi tekrar veto etti. Yavaş, ilgili kişilerin dava açmakta özgür olduklarını söyledi.

- "Gündeme alınması gerekiyor"

Önergenin gündeme alınmadan veto edilmesine tepki gösteren AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, "Sayın Başkan 5393 sayılı kanun gereği bu önergeyi gündeme almama gibi hakkınız yok. Gündeme alınması gerekiyor. Bu size verilmiş bir hak değil. Gündem neticesinde belediye meclisi hangi kararı verirse buna uygun hareket edilir. Eğer beğenmeseniz bunu 7 gün içinde reddedebiliyorsunuz. Bir sonrakinde eğer geçerse tekraren bunu ifade edip mahkemeye gidemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Altunışık, Temel Belediye Mevzuatı'nı Başkan Yavaş'a göstererek, "Belediye Kanunu'nun herhangi bir yerinde sizin önergeyi kabul etmemenizle ilgili bir madde gösterin. Siz hukukçusunuz fakat kusura bakmayın kendinizi hükmü belirleyen hakim yerine koyuyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz suçtur." dedi.

- "Sizin de dava açma hakkınız var"

Mansur Yavaş ise Altunışık'a geçen dönem de aynı konu için Mecliste tartıştıklarını anımsatarak, "Yani siz bize söylüyorsunuz ya 7 gün içinde itiraz edip dava açın. Sizin de dava açma hakkınız var. İdari mahkemeye dava açabilirsiniz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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