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Kurtalan'da ÖSYM standartlarında deneme sınavı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik ÖSYM standartlarında deneme sınavı yapıldı. Öğrenciler, sınav öncesi üst aramasından geçirilerek sınav salonlarına alındı
 13 Mayıs 2019 15:24
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Kurtalan'da ÖSYM standartlarında deneme sınavı

Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, sınava girecek öğrencilere gerçek sınav formatında deneme sınavı yaptı. İlk olarak sınav salonları girişinde üst baş aramalarından sonra sınav salonlarına alındı. Daha sonra sınav saatini heyecanla bekleyen adaylar, sınav gözetmenleri tarafından kendilerine verilen sınav kitapçıkları üzerinde yer alan bilgileri, sınav cevap kağıdına doldurarak, sınavın başlama saatini bekledi. Eş zamanlı başlatılan sınavda öğrenciler soruları çözmeye başladı.

Sınava ilçe genelinde 700 öğrenci katıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, geri sayımın başladığını ve sınava girecek öğrencilerin de sınav öncesinde prova yaptığını söyledi.

Öğretmenlerden Şevket Keklik, amaçlarının sonuçtan ziyade öğrencilere gerçek sınav tecrübesi kazandırmak olduğunu ifade etti.

Öğrenciler de sınavın çok olumlu geçtiğini emeği geçenlere teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı
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